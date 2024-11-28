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Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии – кто в него вошел

15:00, 28 ноября 2024
Комиссия в обновленном составе приступит к работе с 1 декабря.
Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии – кто в него вошел
Источник фото: commission.europa.eu
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Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Европейский парламент утвердил новый состав Европейской комиссии, которую возглавляет президентка Урсула фон дер Ляен.

«Европейский парламент проголосовал за новую коллегию комиссаров, которая будет предлагать политику ЕС на следующие пять лет», - говорится в заявлении.

В состав Еврокомиссии вошли 26 комиссаров, выдвинутых странами-членами ЕС. Исключением является Германия, которую представляет Урсула фон дер Ляен в роли президентки Еврокомиссии.

По словам народного депутата и глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, следующие пять лет ЕК будет работать в таком составе:

  • Урсула фонд дер Ляен – Президентка Европейской Комиссии;
  • Кайя Каллас – Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности и вице-президент Европейской комиссии;
  • Тереза ​​Рибера Родригес – Исполнительный вице-президент по чистому, справедливому и конкурентоспособному переходу;
  • Хенна Виркунен – Исполнительный вице-президент по техническому суверенитету, безопасности и демократии;
  • Стефан Сежурне – Исполнительный вице-президент по вопросам процветания и промышленной стратегии;
  • Роксана Минзату – Исполнительный вице-президент по человеческой политике, навыкам и готовности;
  • Рафаэль Фитто – Исполнительный вице-президент по вопросам сплоченности и реформ;
  • Марош Шефчович – Комиссар по вопросам торговли и экономической безопасности; межинституциональных отношений и прозрачности;
  • Валдис Домбровскис – Комиссар по вопросам экономики и производительности, внедрения и упрощения;
  • Дубравка Шуица – Комиссар по делам Средиземноморья;
  • Оливер Варгеи – Комиссар по здравоохранению и благополучию животных;
  • Вопке Хоэкстра – Комиссар по вопросам климата, Net Zero и чистого роста;
  • Андриус Кубилюс – Комиссар по вопросам обороны и космоса;
  • Марта Кос – Комиссар по вопросам расширения;
  • Йозеф Сикелла – Комиссар по вопросам международного партнерства;
  • Костас Кадис – Комиссар по вопросам рыболовства и океанов;
  • Мария Луис Альбукерке – Комиссар по вопросам финансовых услуг и Союза сбережений и инвестиций;
  • Хаджа Лабиб – Комиссар по вопросам готовности и управления кризисными ситуациями; политики Равенства;
  • Магнус Бруннер – Комиссар по вопросам внутренних дел и миграции;
  • Джессика Розволл – Комиссар по окружающей среде, водостойкости и конкурентоспособной циркулярной экономике;
  • Пйотр Серафин – Комиссар по воросам бюджета, борьбы с мошенничеством и государственного управления;
  • Дэн Йоргенсен – Комиссар по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства;
  • Катерина Захарьева – Комиссар по вопросам стартапов, исследований и инноваций;
  • Майкл МакГрат – Комиссар по вопросам демократии, правосудия и верховенства права;
  • Апостолос Цицикостас – Комиссар по вопросам устойчивого транспорта и туризма;
  • Кристоф Хансен – Комиссар по вопросам сельского хозяйства и продовольствия;
  • Глен Микаллеф – Комиссар по вопросам справедливости между поколениями, молодежи, культуры и спорта.

Комиссия в таком составе приступит к работе с 1 декабря.

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