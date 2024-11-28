В ближайшие недели Львовщине придется жить в жестких графиках отключений света, — ОВА

Во Львовской области атакованы два объекта энергетики.

Утром 28 ноября россияне атаковали Украину ракетами.

Как сообщалось, российские ракеты поразили объект критической инфраструктуры в Дрогобычском районе Львовской области. Из-за утренней атаки без электроснабжения остаются 523 тысячи абонентов.

Первый заместитель председателя Львовской ОВ Андрей Годик заявил, что в ближайшие недели жителям региона придется жить в жестких графиках отключения электроэнергии.

Он добавил, что враг атаковал два объекта критической инфраструктуры в области. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

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