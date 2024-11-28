Найближчі тижні Львівщині доведеться жити в жорстких графіках відключень світла, — ОВА

У Львівській області атаковані два об'єкти енергетики.

Зранку 28 листопада росіяни атакували Україну ракетами.

Як повідомлялося, російські ракети вразили об’єкт критичної інфраструктури у Дрогобицькому районі Львівської області. Через ранкову атаку без електропостачання залишаються 523 тисячі абонентів.

Перший заступник голови Львівської ОВА Андрій Годик заявив, що найближчі тижні мешканцям регіону доведеться жити в жорстких графіках відключення електроенергії.

Він додав, що ворог атакував два обʼєкти критичної інфраструктури в області. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.

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