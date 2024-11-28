Європарламент затвердив новий склад Єврокомісії – хто до нього увійшов

Комісія в оновленому складі приступить до роботи з 1 грудня.

Джерело фото: commission.europa.eu

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Європейський парламент затвердив новий склад Європейської комісії, яку очолює президентка Урсула фон дер Ляєн.

«Європейський парламент проголосував за нову колегію комісарів, яка буде пропонувати політику ЄС на наступні п'ять років», – йдеться у заяві.

До складу Єврокомісії увійшли 26 комісарів, висунутих країнами-членами ЄС. Винятком є Німеччина, яку представляє Урсула фон дер Ляєн у ролі президентки Єврокомісії.

За словами народного депутата та голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, наступні п’ять років ЄК працюватиме у такому складі:

Урсула фонд дер Ляєн – Президентка Європейської Комісії;

Кая Каллас – Верховний представник із закордонних справ і політики безпеки та віце-президент Європейської комісії;

Т ереза Рібера Родрігес – Виконавчий віце-президент з чистого, справедливого та конкурентоспроможного переходу;

Хенна Віркунен – Виконавчий віце-президент з технічного суверенітету, безпеки та демократії;

Стефан Сежурне – Виконавчий віце-президент з питань процвітання та промислової стратегії;

Роксана Мінзату – Виконавчий віце-президент з людської політики, навичок і готовності;

Рафаель Фітто – Виконавчий віце-президент з питань згуртованості та реформ;

Марош Шефчович – Комісар з питань торгівлі та економічної безпеки; міжінституційних відносин та прозорості;

Валдіс Домбровскіс – Комісар з питань економіки та продуктивності, впровадження та спрощення;

Дубравка Шуїца – Комісар у справах Середземномор'я;

Олівер Варгеї – Комісар з охорони здоров'я та добробуту тварин;

Вопке Хоекстра – Комісар з питань клімату, Net Zero та чистого зростання;

Андріус Кубілюс – Комісар з питань оборони та космосу;

Марта Кос – Комісар з питань розширення;

Йозеф Сікела – Комісар з питань міжнародного партнерства;

Костас Кадіс – Комісар з питань рибальства та океанів;

Марія Луїс Альбукерке – Комісар з питань фінансових послуг і Союзу заощаджень та інвестицій;

Хаджа Лабіб – Комісар з питань готовності та управління кризовими ситуаціями; політики Рівності;

Магнус Бруннер – Комісар з питань внутрішніх справ та міграції;

Джессіка Розволл – Комісар з навколишнього середовища, водостійкості та конкурентоспроможної циркулярної економіки;

Пйотр Серафін – Комісар з питань бюджету, боротьби з шахрайством та державного управління;

Ден Йоргенсен – Комісар з питань енергетики та житлово-комунального господарства;

Катерина Захар'єва – Комісар з питань стартапів, досліджень та інновацій;

Майкл МакГрат – Комісар з питань демократії, правосуддя та верховенства права;

Апостолос Ціцикостас – Комісар з питань сталого транспорту та туризму;

Крістоф Хансен – Комісар з питань сільського господарства та продовольства;

Глен Мікаллеф – Комісар з питань справедливості між поколіннями, молоді, культури та спорту.

Комісія у такому складі приступить до роботи з 1 грудня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.