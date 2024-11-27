Європарламент затвердив новий склад Єврокомісії на наступні п'ять років

Європарламент підтримав нову команду фон дер Ляєн.

Фото: mil.in.ua

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Європейський парламент затвердив новий склад Європейської комісії, яку очолює президентка Урсула фон дер Ляєн. Про це повідомляє Європарламент на платформі X.

«Сьогодні Європейський парламент проголосував за нову колегію комісарів, яка буде пропонувати політику ЄС на наступні п'ять років», – йдеться у заяві.

Результати голосування

За: 370 депутатів

Проти: 282 депутати

Утрималися: 36 депутатів

До складу Єврокомісії увійшли 26 комісарів, висунутих країнами-членами ЄС. Винятком є Німеччина, яку представляє Урсула фон дер Ляєн у ролі президентки Єврокомісії.

Фон дер Ляєн була переобрана на цю посаду після виборів у липні 2024 року. Її кандидатуру підтримала Європейська рада та затвердив Європарламент. Новий склад комісії був представлений президенткою у вересні цього року.

Цей орган визначатиме ключові напрямки розвитку ЄС у наступні п’ять років.

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