Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии на следующие пять лет

Европарламент поддержал новую команду фон дер Ляйен.

Фото: mil.in.ua

Европейский парламент утвердил новый состав Европейской комиссии, которую возглавляет президент Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщает Европарламент на платформе X (Twitter).

«Сегодня Европейский парламент проголосовал за новую коллегию комиссаров, которая будет предлагать политику ЕС на следующие пять лет», - говорится в заявлении.

Результаты голосования

За: 370 депутатов

Против: 282 депутата

Воздержались: 36 депутатов

В состав Еврокомиссии вошли 26 комиссаров, выдвинутых странами-членами ЕС. Исключением является Германия, которую представляет Урсула фон дер Ляйен в роли президента Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен была переизбрана на эту должность после выборов в июле 2024 года. Ее кандидатуру поддержал Европейский совет и утвердил Европарламент. Новый состав комиссии был представлен президентом в сентябре этого года.

Этот орган будет определять ключевые направления развития ЕС в следующие пять лет.

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