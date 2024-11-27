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Кабмин согласовал кандидатуры независимых членов наблюдательного совета Укрэнерго

16:36, 27 ноября 2024
Согласованы 4 кандидата на независимых членов наблюдательного совета Укрэнерго.
Кабмин согласовал кандидатуры независимых членов наблюдательного совета Укрэнерго
Фото: УНИАН
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Кабинет Министров Украины согласовал кандидатуры четырех независимых членов наблюдательного совета «Укрэнерго».

«Согласовать кандидатуры победителей отбора на должности членов наблюдательного совета частного акционерного общества НЭК «Укрэнерго» Грейхена Патрика Роланда, Де Франциски Луиджи, Кофода Еппе Себастьяна, Монтелла Яна Генрика как независимых членов», - говорится в сообщении.

Патрик Грэйхен работал в Федеральном министерстве охраны окружающей среды в Германии.

Луиджи де Франциски – бывший топ-менеджер итальянской энергокомпании Terna.

Еппе Кофод – экс-депутат Европарламента и бывший министр иностранных дел Дании.

Ян Монтелл – бывший глава совета директоров Nord Pool AS.

Ранее Кабмин объявил конкурс на должности 3 независимых членов наблюдательного совета Укрэнерго.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Владимира Кудрицкого уволили с должности главы Укрэнерго. С 5 сентября Наблюдательный совет НЭК «Укрэнерго» назначил Алексея Брехта исполняющим обязанности председателя правления.

Добавим, послы G7 требуют от Украины немедленного назначения экспертов в наблюдательный совет НЭК «Укрэнерго».

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Кабинет Министров Украины

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