В Киеве запускают новые автобусные маршруты через Подольский мост

С 1 декабря Троещина и Воскресенка получат новое сообщение с центром Киева.

С 1 декабря в Киеве заработают новые автобусные маршруты, которые будут соединять жилые массивы Троещина и Воскресенка с центральными районами города через Подольский мостовой переход. Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Новые маршруты:

№ 110: от улицы Милославской до станции метро «Площадь Украинских Героев».

№ 112: от улицы Ивана Микитенко до станции метро «Лукьяновская».

Особенности:

Автобусы будут курсировать в режиме исследования пассажиропотока.

Маршрут № 110 дублирует схему движения существующего маршрута № 61, поэтому работа последнего будет прекращена.

Маршруты движения:

Автобус № 110: ул. Радунская - ул. Градинская - ул. Сержа Лифаря - ул. Николая Закревского - ул. Рональда Рейгана - просп. Романа Шухевича - ул. Николая Кибальчича - просп. Воскресенский - ул. Ивана Микитенко - ул. Петра Вершигоры - Подольский мостовой переход - ул. Набережно-Рыбальская - Гаванский мост - ул. Набережно-Крещатицкая - Боричев спуск - Владимирский спуск - Европейская площадь - ул. Крещатик - ул. Большая Васильковская - ст. м. «Площадь Украинских Героев».

Автобус № 112: Ул. Ивана Микитенко - ул. Остафия Дашкевича - ул. Эдуарда Вильде - ул. Ирины Бекешкиной - ул. Николая Кибальчича - просп. Воскресенский - ул. Ивана Микитенко - ул. Петра Вершигоры - Подольский мостовой переход - ул. Набережно-Рыбальская - Гаванский мост - ул. Набережно-Крещатицкая - ул. Нижний Вал - ул. Глубочицкая - ул. Юрия Ильенко - ул. Дегтяревская - ст. м. «Лукьяновская».

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