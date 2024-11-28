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У Києві запускають нові автобусні маршрути через Подільський міст

07:54, 28 листопада 2024
З 1 грудня Троєщина та Воскресенка отримають нове сполучення з центром Києва.
У Києві запускають нові автобусні маршрути через Подільський міст
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Із 1 грудня в Києві запрацюють нові автобусні маршрути, які сполучатимуть житлові масиви Троєщина та Воскресенка з центральними районами міста через Подільський мостовий перехід. Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

Нові маршрути:

  • № 110: від вулиці Милославської до станції метро «Площа Українських Героїв».
  • № 112: від вулиці Івана Микитенка до станції метро «Лук’янівська».

Особливості:

Автобуси курсуватимуть у режимі дослідження пасажиропотоку.

Маршрут № 110 дублює схему руху існуючого маршруту № 61, тому роботу останнього буде припинено.

Маршрути руху:

  • Автобус № 110: Вул. Радунська – вул. Градинська – вул. Сержа Лифаря – вул. Миколи Закревського – вул. Рональда Рейгана – просп. Романа Шухевича – вул. Миколи Кибальчича – просп. Воскресенський – вул. Івана Микитенка – вул. Райдужна – вул. Петра Вершигори – Подільський мостовий перехід – вул. Набережно-Рибальська – Гаванський міст – вул. Набережно-Хрещатицька – Боричів узвіз – Володимирський узвіз – Європейська площа – вул. Хрещатик – вул. Велика Васильківська – ст. м. «Площа Українських Героїв».
  • Автобус № 112: Вул. Івана Микитенка – вул. Остафія Дашкевича – вул. Едуарда Вільде – вул. Ірини Бекешкіної – вул. Миколи Кибальчича – просп. Воскресенський – вул. Івана Микитенка – вул. Райдужна – вул. Петра Вершигори – Подільський мостовий перехід – вул. Набережно-Рибальська – Гаванський міст – вул. Набережно-Хрещатицька – вул. Нижній Вал – вул. Глибочицька – вул. Юрія Іллєнка – вул. Дегтярівська – ст. м. «Лукʼянівська».

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