КСУ рассматривает дела по применению прожиточного минимума как расчетной величины для исчисления выплат

Авторы ходатайств считают, что из-за предписаний Закона № 1774 произошло сужение содержания и объема существующих прав, нарушение права собственности, принципа юридической определенности, равенства лиц в правах.

Первый сенат Конституционного Суда Украины 27 ноября на открытой части пленарных заседаний в форме письменного производства рассматривал дела по конституционным жалобам Кондратчука Богдана Сергеевича и Барановского Николая Павловича. Об этом сообщила пресс-служба КСУ.

Під час пленарного засідання суддя-доповідач у справі Віктор Кривенко виклав зміст конституційних скарг та обґрунтування заявників.

Суддя-доповідач повідомив, що заявники звернувся до Конституційного Суду України з клопотаннями перевірити на відповідність Конституції України пункт 3 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 6 грудня 2016 року № 1774–VIII зі змінами (далі – Закон № 1774).

Оспорюваними приписами Закону № 1774 установлено, що мінімальну заробітну плату після набрання чинності цим Законом не застосовують як розрахункову величину для визначення посадових окладів та заробітної плати працівників та інших виплат, крім розрахунку щорічного обсягу фінансування статутної діяльності політичних партій; до внесення змін до законів України щодо незастосування мінімальної заробітної плати як розрахункової величини її застосовують у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, з 1 січня 2017 року.

Зі змісту конституційних скарг та долучених до них матеріалів убачається, що Богдан Кондратчук і Микола Барановський є пенсіонерами, які не працюють, перебувають на обліку в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Житомирській області (далі – Управління), проживають на території радіоактивного забруднення, мають статус особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Автори клопотань зазначають, що внаслідок застосування пункту 3 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 1774 відбулося фактичне зменшення розміру доплати до їх пенсії у порівнянні із раніше встановленими виплатами, передбаченими статтею 39 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 року № 796–ХІІ зі змінами (далі – Закон № 796). Вони вважають, що це вказує на звуження змісту та обсягу існуючих прав, порушення права власності, принципу юридичної визначеності, рівності осіб у правах.

Під час пленарних засідань суддя-доповідач повідомив, що у провадженні Суду перебуває низка справ із подібних питань. Він також зазначив, що були надіслані листи-запити до Президента України, Верховної Ради України, наукових установ із проханням висловити позиції щодо питань, порушених у конституційних скаргах.

Перший сенат КСУ дослідив матеріали цих справ та перейшов до закритої частини пленарних засідань.

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