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На Кировоградщине задержали российского агента, который пытался поджечь электроподстанцию

17:30, 27 ноября 2024
СБУ задержала агента ФСБ, который планировал диверсию на электроподстанции Кировоградщины.
На Кировоградщине задержали российского агента, который пытался поджечь электроподстанцию
Фото: СБУ
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Сотрудники СБУ задержали 21-летнего жителя Кировоградской области, завербованного ФСБ, который планировал поджог электроподстанции, питающей военный аэродром и другие стратегические объекты региона. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Молодой человек попал в поле зрения российских спецслужб из-за своих прокремлевских комментариев в Telegram-каналах. В августе 2024 года ФСБ дистанционно завербовала его для выполнения разведывательно-диверсионных задач.

Сначала агент собирал данные о техническом состоянии энергетических объектов, расположении военных госпиталей и зданий ТЦК. Информацию он передавал через мессенджер в виде текстовых сообщений и меток на картах.

Позже предатель получил задание поджечь ключевую электроподстанцию с помощью легковоспламеняющейся смеси и зафиксировать возгорание на видео. За выполнение диверсии ему обещали 200 тысяч рублей.

Сотрудники СБУ разоблачили агента заблаговременно и задержали его «на горячем» во время доразведки вблизи объекта. У него изъяли телефон с перепиской в анонимном чате, где он общался с российскими кураторами.

Фигуранту объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена в условиях военного положения). Задержанный взят под стражу, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

СБУ также провела мероприятия по усилению безопасности на стратегических объектах, которые могли стать целями российского агента.

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СБУ

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