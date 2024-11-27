Оклады от 29 до 37 тыс грн — в ВАКС сообщили о наличии ряда вакантных должностей

В ВАКС появились шесть вакантных должностей.

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В Высшем антикоррупционном суде открылся ряд вакантных должностей. Об этом сообщил руководитель аппарата суда Богдан Крикливенко.

Среди них:

- эксперт по визуализации права (visual law), специалист по подготовке инфографик, диаграмм и тому подобное для объяснения и презентации работы суда (статистики и практики) – должностной оклад 37 939 грн.

- главный специалист отдела правового обеспечения (сопровождение работы суда как государственного органа и юридического лица) – должностной оклад 37 939 грн.

- главный специалист по международному сотрудничеству (обязательное владение английским) – должностной оклад 37 939 грн.

- секретарь судебного заседания (3 вакансии, первая инстанция) – должностной оклад 29 184 грн.

«Приглашаю желающих присылать резюме на адрес электронной почты: [email protected], в теме вашего письма прошу указывать название вакансии, на которую Вы претендуете.

После изучения резюме сообщения о приглашениях на собеседование будут отправлены отобранным участникам», - добавил он.

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