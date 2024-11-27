Оклади від 29 до 37 тис грн — у ВАКС повідомили про наявність низки вакантних посад

У ВАКС з’явилися шість вакантних посад.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Вищому антикорупційному суді відкрилася низка вакантних посад. Про це повідомив керівник апарату суду Богдан Крикливенко.

Серед них:

- експерт з візуалізації права (visual law), фахівець із підготовки інфографік, діаграм тощо для пояснення та презентації роботи суду (статистики та практики) – посадовий оклад 37 939 грн.

- головний спеціаліст відділу правового забезпечення (супровід роботи суду, як державного органу та юридичної особи) – посадовий оклад 37 939 грн.

- головний спеціаліст з міжнародного співробітництва (обов’язкове володіння англійською мовою) – посадовий оклад 37 939 грн.

- секретар судового засідання (3 вакансії, перша інстанція) - посадовий оклад 29 184 грн.

«Запрошую бажаючих надсилати резюме на адресу електронної пошти: [email protected], у темі вашого листа прошу вказувати назву вакансії на яку Ви претендуєте. Ваші резюме очікуємо до 16 грудня 2024 року.

Після вивчення резюме повідомлення про запрошення на співбесіду будуть надіслані відібраним учасникам», - додав він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.