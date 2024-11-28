Мошенники начали использовать ИИ для выманивания денег – что придумали

У жительницы Ровенской области выманили 4000 гривен с помощью дипфейка.

Источник фото: Полиция Ровенской области

В Ровенской области мошенники использовали искусственный интеллект для создания дипфейка, имитирующего близкую подругу жертвы, и выманили у нее 4 000 гривен. Об этом сообщает пресс-служба Полиции Ровенской области.

Женщина из Ровенского района получила сообщение с просьбой одолжить деньги. Переписка велась характерным стилем ее подруги - с привычными словами и смайликами. Чтобы подтвердить личность, мошенники предоставили поддельные аудио и видео, которые выглядели убедительно.

Доверяя своей подруге, которая занимается волонтерством, женщина перечислила запрошенную сумму. Подозрения возникли, когда «подруга» попросила еще больше денег. Жертва решила связаться с подругой напрямую и выяснила, что попала на крючок аферистов.

Полиция призывает быть осторожными и проверять любые финансовые просьбы, даже если они поступают от знакомых. Использование искусственного интеллекта мошенниками становится все более распространенным, поэтому важно оставаться бдительными.

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