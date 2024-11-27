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На Кіровоградщині затримали російського агента, який намагався підпалити електропідстанцію

17:30, 27 листопада 2024
СБУ затримала агента ФСБ, який планував диверсію на електропідстанції Кіровоградщини.
На Кіровоградщині затримали російського агента, який намагався підпалити електропідстанцію
Фото: СБУ
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Співробітники СБУ затримали 21-річного мешканця Кіровоградської області, завербованого ФСБ, який планував підпал електропідстанції, що живить військовий аеродром та інші стратегічні об’єкти регіону. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Молодик потрапив у поле зору російських спецслужб через свої прокремлівські коментарі в Telegram-каналах. У серпні 2024 року ФСБ дистанційно завербувала його для виконання розвідувально-диверсійних завдань.

Спершу агент збирав дані про технічний стан енергетичних об’єктів, розташування військових шпиталів і будівель ТЦК. Інформацію він передавав через месенджер у вигляді текстових повідомлень і міток на картах.

Пізніше зрадник отримав завдання підпалити ключову електропідстанцію за допомогою легкозаймистої суміші й зафіксувати загоряння на відео. За виконання диверсії йому обіцяли 200 тисяч рублів.

Співробітники СБУ викрили агента завчасно й затримали його «на гарячому» під час дорозвідки поблизу об’єкта. У нього вилучили телефон із перепискою в анонімному чаті, де він комунікував із російськими кураторами.

Фігуранту оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада в умовах воєнного стану). Затриманого взято під варту, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

СБУ також провела заходи з посилення безпеки на стратегічних об’єктах, які могли стати цілями російського агента.

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СБУ

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