Кабмін погодив кандидатури незалежних членів наглядової ради Укренерго

Погоджено 4 кандидатів на незалежних членів наглядової ради Укренерго.

Фото: УНІАН

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Кабінет Міністрів України погодив кандидатури чотирьох незалежних членів наглядової ради «Укренерго». Про це йдеться в урядовому розпорядженні № 1168-р від 26 листопада 2024 року.

«Погодити кандидатури переможців відбору на посади членів наглядової ради приватного акціонерного товариства НЕК «Укренерго» Грейхена Патріка Роланда, Де Францискі Луїджі, Кофода Єппе Себастьяна, Монтелла Яна Генріка як незалежних членів», — йдеться у повідомленні.

Патрік Грейхен працював у Федеральному міністерстві охорони навколишнього середовища в Німеччині.

Луїджі де Францискі - колишній топ-менеджер італійської енергокомпанії Terna.

Єппе Кофод - екс-депутат Європарламенту та колишній міністр закордонних справ Данії.

Ян Монтелл - колишній голова ради директорів Nord Pool AS.

Раніше Кабмін оголосив конкурс на посади 3 незалежних членів наглядової ради Укренерго.

Як писала «Судово-юридична газета», Володимира Кудрицького звільнили з посади голови Укренерго. З 5 вересня Наглядова рада НЕК «Укренерго» призначила Олексія Брехта виконувачем обов’язків голови правління.

Додамо, посли G7 вимагали від України негайного призначення експертів до наглядової ради НЕК «Укренерго».

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