Стало відомо, у кого в грудні зростуть пенcії

Доплата буде тим особам, які досягли 70, 75 чи 80 років.

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У грудні 2024 року пенсії збільшаться у тих пенсіонерів, яким протягом місяця виповниться 70, 75 і 80 років. Головна умова — пенсія у людини не має бути вищою за 10 340,35 грн.

Вікова надбавка виплачується у таких розмірах:

▪ особам, яким виповнилося 70 років, до досягнення 75-річного віку — у розмірі до 300 грн;

▪ особам, яким виповнилося 75 років, до досягнення 80-річного віку — у розмірі до 456 грн;

▪ особам, яким виповнилося 80 років і більше, — у розмірі до 570 грн.

Також у грудні розмір пенсії збільшиться у тих пенсіонерів, хто має право на виплати від ВПП ООН.

Програму додаткової грошової допомоги від Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП ООН) для пенсіонерів, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, продовжено до грудня 2024 року включно.

Для отримання цієї виплати потрібен збіг одразу трьох умов:

пенсіонер має проживати там, де тривають бойові дії, або в прифронтовій зоні;

пенсія має бути не більше 3 250 грн;

відсутність будь-яких виплат від будь-яких міжнародних організацій і допомоги для ВПО з 1 березня 2023 року.

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