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Путин угрожает новыми ударами по Украине «Орешником»

12:41, 28 ноября 2024
Путин в который раз начал угрожать ударами по так называемым «центрам принятия решений».
Путин угрожает новыми ударами по Украине «Орешником»
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Путин снова начал угрожать Украине ударами ракетами "Орешник". По его словам, у России есть несколько готовых ракет для обстрела. Об этом пишут росСМИ.

Также он заявил, что в случае массированного применения ракет "Орешник" в одном ударе его мощь якобы будет сравнима с применением ядерного оружия.

Путин в очередной раз пригрозил ударом по так называемым "центрам принятия решений", имея в виду Киев.

Ранее диктатор заявил, что по Украине был нанесен удар ракетой "Орешник". Речь шла об обстреле Днепра.

Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал западных партнеров передать Украине системы противовоздушной обороны. Он отметил, что новые системы ПВО могли бы оградить Украину от баллистических ракет средней дальности типа "Орешник".

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