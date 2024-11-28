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Зеленский заявил, что нужно ходить в укрытие во время воздушной тревоги, независимо от заявлений Путина

19:58, 28 ноября 2024
Владимир Зеленский сообщил, что у него был доклад руководителя ГУР Буданова о том, какие намерения ракетных ударов есть в России, но деталей не раскрыл.
Зеленский заявил, что нужно ходить в укрытие во время воздушной тревоги, независимо от заявлений Путина
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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередные угрозы российского диктатора Владимира Путина по поводу обстрелов Украины.

«К тысячам ракет, которые уже били по Украине, Путин, очевидно, хочет добавить еще тысячи. Ему окончание этой войны не нужно. К тому же Путин хочет не дать еще другим закончить эту войну. Размахивать своим «орешником» сейчас он может только для того, чтобы сорвать усилия Президента Трампа, которые будут точно после инаугурации», - сказал Зеленский во время вечернего обращения 28 ноября.

Он отметил, что Путин хочет обострить ситуацию сейчас так, чтобы у президента Трампа ничего не вышло, чтобы он не смог закончить войну.

«Путин – единственный виновник этой войны и единственный, кто в войну верит. Именно поэтому путинская эскалация сейчас – это давление, чтобы потом заставлять президента Америки идти на условия России. Мы понимаем все существующие угрозы», - заявил он.

Президент Украины также сообщил, что 28 ноября был доклад руководителя ГУР Кирилла Буданова относительно того, какие намерения ракетных ударов есть у России.

Еще Глава государства призвал граждан идти в укрытие, когда есть воздушные тревоги и ракетные угрозы.

«Это твердое правило – правило, не зависящее от тех или иных заявлений из России. Сейчас может быть еще больше российских попыток сеять страх и уныние в Украине. Нам всем нужна стойкость, чтобы все это пройти. И нужно единство – со всеми партнерами. Путин сейчас делает то, что всегда: запугивает, раскалывает, пытается отдельно каждого сломать или поколебать; он больше ничего не умеет. Он проигрывает, когда остается наедине. И он должен проиграть сейчас. Во всем. И это будет безопасно для всех», - добавил он.

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