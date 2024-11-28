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У США суд оштрафував адвоката на 2000 доларів за помилки через використання ШІ

22:04, 28 листопада 2024
Адвокат подав до суду матеріали, які містили неіснуючі справи та цитати.
У США суд оштрафував адвоката на 2000 доларів за помилки через використання ШІ
Фото: licdn.com
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Федеральний суддя Техасу наклав санкції на адвоката Брендона Монка за подання до суду документів, які містять неіснуючі справи та цитати, згенеровані штучним інтелектом, пише Reuters.

Адвоката оштрафували на 2000 доларів та зобов'язали відвідати курс з генеративного ШІ в юридичній сфері.

Монк вибачився за те, що, за його словами, було ненавмисною помилкою через використання інструменту правового дослідження ШІ. Він також сказав, що цитати за деякою інформацією були «розміщені неналежним чином».

Під час судового засідання суддя звинуватив Монка у нездатності перевірити дослідження та виправити помилки.

Раніше у США суд дозволив суддям та персоналу використовувати ШІ у своїй роботі, але є низка обмежень.

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суд США штучний інтелект

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