Обсяг світового ринку штучного інтелекту до 2034 року збільшиться вп'ятеро — прогноз

Ринок штучного інтелекту переживає безпрецедентне зростання, яке зумовлене швидким розвитком технологій.

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Обсяг світового ринку штучного інтелекту збільшиться з 757,58 млрд. доларів США в 2025 році до приблизно 3 680,47 млрд. доларів США до 2034 року. Такий прогноз зробили у Precedence Research.

Зазначається, що ринок штучного інтелекту переживає безпрецедентне зростання, зумовлене швидким розвитком технологій, підвищенням доступності даних і ростом попиту на автоматизацію в різних галузях. Оскільки компанії усвідомлюють потенціал ШІ підвищення ефективності, зниження експлуатаційних витрат і поліпшення клієнтського досвіду, інвестиції у технології ШІ різко зросли.

Ключові моменти ринку штучного інтелекту:

Найбільша частка ринку у 2023 році припала на Північну Америку – 36,90%.

Очікується, що середньорічний темп зростання в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні в період з 2024 по 2034 рік становитиме двозначне значення та становитиме 19,8%.

З точки зору технологій сегмент глибокого навчання зайняв найбільшу частку ринку — 36,9% у 2023 році.

За рішеннями сегмент послуг зафіксував найбільшу частку ринку – 39,4% у 2023 році.

За кінцевими користувачами сегмент BFSI займав основну частку ринку 17,1% у 2023 році.

Обсяг ринку штучного інтелекту в США в 2024 році склав 146,09 млрд доларів США, в 2025 році він зросте до 173,56 млрд доларів США і, як очікується, до 2034 досягне близько 851,46 млрд доларів США при середньорічному темпі зростання 19,3% у період із 2024 по 2034 рік.

Раніше ми писали, що Південна Корея відкриває національний центр ШІ, щоб стати лідером у цій галузі.

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