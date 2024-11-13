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Розширення площі тимчасових споруд без попереднього отримання паспорта прив'язки є підставою для їх демонтажу – Верховний Суд

11:31, 13 листопада 2024
Верховний Суд роз’яснив підстави демонтажу незаконно МАФів.
Розширення площі тимчасових споруд без попереднього отримання паспорта прив'язки є підставою для їх демонтажу – Верховний Суд
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Підприємиця орендувала земельну ділянку на місці автобусної зупинки та вирішила її реконструювати, розмістивши там додатково нові торгові павільйони на більшій площі. Міська рада не дозволила цього робити та прийняла рішення демонтувати незаконно зведені тимчасові споруди. Підприємиця оскаржила таке рішення до суду.

П’ятий апеляційний адміністративний суд постановою від 26 березня 2024 року скасував рішення суду першої інстанції про задоволення позову та ухвалив нове рішення, яким відмовив підприємиці у задоволенні позову.

Верховний Суд за результатами касаційного перегляду залишив без змін постанову суду апеляційної інстанції.

Суд касаційної інстанції зазначив, що самовільне встановлення тимчасової споруди означає її розміщення без необхідних документів – паспорта прив`язки або іншої документації на розміщення тимчасової споруди (виданої до набрання чинності Порядку виконання будівельних робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466); закінчення строку дії чи анулювання паспорта прив`язки (чи іншої документації на розміщення тимчасової споруди) може бути підставою для демонтажу тимчасової споруди.

Зміна кількості тимчасових споруд у разі зміни геометричних розмірів таких споруд без отримання паспорта прив`язки, незалежно від правових підстав, на яких раніше розміщувалися частини торгівельного павільйону, є підставою для демонтажу новозведених тимчасових споруд.

Подача заяви на отримання паспорта прив'язки після встановлення павільйонів не усуває порушення вимог Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21 жовтня 2011 року № 244, оскільки позивач не може розраховувати на позитивне рішення щодо отримання паспорта прив'язки

Верховний Суд виклав правовий висновок про те, що отриманню паспорта прив`язки має передувати перевірка уповноваженим органом відповідності наміру розміщення тимчасової споруди комплексній схемі розміщення, якщо така схема розроблена, та недопущення порушення правил містобудування щодо розміщення тимчасової споруди в межах «червоних ліній»; особа, яка реконструювала тимчасову споруду та звернулася за отримання паспорта прив’язки не могла розраховувати не позитивне вирішення питання та не виконувати вимогу органу місцевого самоврядування щодо відновлення благоустрою земельної ділянки у попередньому стані.

Постанова Верховного Суду від 3 жовтня 2024 року у справі № 400/10840/21 (адміністративне провадження № К/990/16596/24).

Автор: Наталя Мамченко

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