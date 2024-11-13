Практика судов
  1. Публикации
  2. / Судебная практика

Расширение площади временных сооружений без предварительного получения паспорта привязки является основанием для их демонтажа – Верховный Суд

11:31, 13 ноября 2024
Верховный Суд разъяснил основания демонтажа незаконно МАФов.
Расширение площади временных сооружений без предварительного получения паспорта привязки является основанием для их демонтажа – Верховный Суд
Иллюстративное изображение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Предприниматель арендовала земельный участок на месте автобусной остановки и решила его реконструировать, разместив там дополнительно новые торговые павильоны на большей площади. Городской совет не разрешил это делать и принял решение демонтировать незаконно возведенные временные сооружения. Предпринимательница обжаловала такое решение в суд.

П’ятий апеляційний адміністративний суд постановою від 26 березня 2024 року скасував рішення суду першої інстанції про задоволення позову та ухвалив нове рішення, яким відмовив підприємиці у задоволенні позову.

Верховний Суд за результатами касаційного перегляду залишив без змін постанову суду апеляційної інстанції.

Суд касаційної інстанції зазначив, що самовільне встановлення тимчасової споруди означає її розміщення без необхідних документів – паспорта прив`язки або іншої документації на розміщення тимчасової споруди (виданої до набрання чинності Порядку виконання будівельних робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466); закінчення строку дії чи анулювання паспорта прив`язки (чи іншої документації на розміщення тимчасової споруди) може бути підставою для демонтажу тимчасової споруди.

Зміна кількості тимчасових споруд у разі зміни геометричних розмірів таких споруд без отримання паспорта прив`язки, незалежно від правових підстав, на яких раніше розміщувалися частини торгівельного павільйону, є підставою для демонтажу новозведених тимчасових споруд.

Подача заяви на отримання паспорта прив'язки після встановлення павільйонів не усуває порушення вимог Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21 жовтня 2011 року № 244, оскільки позивач не може розраховувати на позитивне рішення щодо отримання паспорта прив'язки

Верховний Суд виклав правовий висновок про те, що отриманню паспорта прив`язки має передувати перевірка уповноваженим органом відповідності наміру розміщення тимчасової споруди комплексній схемі розміщення, якщо така схема розроблена, та недопущення порушення правил містобудування щодо розміщення тимчасової споруди в межах «червоних ліній»; особа, яка реконструювала тимчасову споруду та звернулася за отримання паспорта прив’язки не могла розраховувати не позитивне вирішення питання та не виконувати вимогу органу місцевого самоврядування щодо відновлення благоустрою земельної ділянки у попередньому стані.

Постанова Верховного Суду від 3 жовтня 2024 року у справі № 400/10840/21 (адміністративне провадження № К/990/16596/24).

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховный Суд судебная практика

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кто из военнослужащих будет иметь право подать запрос на перевод в другую воинскую часть через Армия+ – Кабмин обнародовал постановление

Кабмин упростил процедуру перемещения военнослужащих между воинскими частями путем представления рапорта через Армия+ – детали нового порядка.

Расширение площади временных сооружений без предварительного получения паспорта привязки является основанием для их демонтажа – Верховный Суд

Верховный Суд разъяснил основания демонтажа незаконно МАФов.

Кабмин законопроектом о реформе МСЭК предлагает внести изменения в закон о мобилизации о правилах предоставления отсрочки

Вместо МСЭК инвалидность будет устанавливаться по решению экспертной команды по оценке.

Работодателей обяжут внедрить у себя службы охраны психического здоровья и создадут орган для контроля

Кроме того, в Украине будет создан еще один орган – Нацкомиссия по психическому здоровью, который будет финансироваться, в том числе, из бюджета.

ДТП на парковке – как водитель смог доказать, что это не он ударил соседний автомобиль

Полиция обвинила водителя в том, что он задел на парковке другой автомобиль, но водитель смог доказать свою невиновность.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Кожем'якін
    Андрій Кожем'якін
    голова Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту
  • Ольга Талалай
    Ольга Талалай
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Тетяна Малашенкова
    Тетяна Малашенкова
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді