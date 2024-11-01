Південна Корея відкриває національний центр ШІ, щоб стати лідером у цій галузі

Південна Корея прагне стати провідним новатором у сфері штучного інтелекту.

Фото: aa.com.tr

Міністерство науки Південної Кореї оголосило про запуск національного центру штучного інтелекту в Сеулі з метою позиціонувати себе як провідний гравець у галузі розробки штучного інтелекту, пише aa.com.tr.

За даними міністерства, до 2028 року уряд планує інвестувати 68,2 млн доларів у Національну дослідницьку лабораторію ШІ, що дозволить їй очолити внутрішні та глобальні дослідження в галузі ШІ, розвивати таланти в галузі ШІ та об'єднувати сектори в екосистемі ШІ.

Міністерство торгівлі, промисловості та енергетики країни заявило, що ця ініціатива відповідає планам уряду та приватного сектору щодо спільного інвестування 2,6 млрд доларів США в 26 проектів з удосконалення виробництва з використанням штучного інтелекту, дев'ять із яких будуть призначені для великих корпорацій, а решта — для малих та середніх підприємств.

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