Южная Корея открывает национальный центр ИИ, чтобы стать лидером в этой отрасли

Южная Корея стремится стать ведущим новатором в области искусственного интеллекта.

aa.com.tr

Министерство науки Южной Кореи объявило о запуске национального центра искусственного интеллекта в Сеуле с целью позиционировать себя в качестве ведущего игрока в области разработки искусственного интеллекта, пишет aa.com.tr.

По данным министерства, к 2028 году правительство планирует инвестировать 68,2 млн долларов в Национальную исследовательскую лабораторию ИИ, что позволит ей возглавить внутренние и глобальные исследования в области ИИ, развивать таланты в области ИИ и объединять сектора в экосистеме ИИ.

Министерство торговли, промышленности и энергетики заявило, что эта инициатива соответствует планам правительства и частного сектора по совместному инвестированию 2,6 млрд долларов США в 26 проектов по усовершенствованию производства с использованием искусственного интеллекта, девять из которых будут предназначены для крупных корпораций, а остальные — для малых и средних предприятий.

Ранее сообщалось, что OpenAI выпустила собственную поисковую систему SearchGPT.

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