Суддя КСУ Віктор Городовенко взяв участь у ХІІ Міжнародному форумі із практики ЄСПЛ, фото та відео

Під час заходу обговорили питання імплементації Європейської конвенції з прав людини в цивільних та кримінальних справах, відшкодування шкоди, завданої війною та застосування Конвенції в конституційному судочинстві України.

Фото: ccu.gov.ua

29-30 жовтня в Києві проходив ХІІ Міжнародний форум із практики Європейського суду з прав людини «Імплементація Європейської конвенції з прав людини в Україні». Про це повідомив офіційний сайт КСУ.

Захід, що його організував Верховний Суд спільно із Львівським національним університетом імені Івана Франка та Національною школою суддів України за підтримки проєктів Програми підтримки ОБСЄ для України та проєктів Ради Європи, об’єднав широке коло учасників, із-поміж яких: судді системи судоустрою України, Європейського суду з прав людини, представники органів публічної влади, громадських організацій, науковці та міжнародні експерти.

Основними темами обговорення були питання щодо імплементації Європейської конвенції з прав людини в цивільних та кримінальних справах; відшкодування шкоди, завданої війною; застосування Конвенції в конституційному судочинстві України; практики ЄСПЛ у контексті судової помилки; гендерно чутливого правосуддя в умовах війни тощо.

У межах секції «Між Страсбургом і Люксембургом: Сцила та Харибда або стовпи європейської системи захисту прав людини» Віктор Городовенко виступив із доповіддю на тему «Сучасні виклики юридичного діалогу між Європейським судом з прав людини, Суду Європейського союзу (Curia) та національними органами конституційної юрисдикції».

У доповіді висвітлено ключові проблеми та напрями взаємодії європейських і національних судових інститутів на прикладі справи Європейського суду з прав людини Delta Pekárny a.s. c. République tchèque, яка є прикладом поточних викликів у діалозі між Європейським судом з прав людини та національними конституційними судами. Справа зосереджена на балансі між дотриманням стандартів Європейської конвенції з прав людини та повагою до національних конституційних принципів і висвітлює кілька питань, які виникають у цьому крос-юрисдикційному контексті. Ключові виклики, проілюстровані в цій справі, стосуються юрисдикційних питань органу конституційної юрисдикції та тлумаченням національних приписів права, що показало як національний конституційний суд захистив конституційні цінності своєї країни.

Під час заходу суддя наголосив, що ідентичність формується під впливом історичних і культурних чинників. Цю концепцію часто використовують у межах міжнародного права та співпраці для обґрунтування унікальності правового порядку окремої держави. Конституційна ідентичність також відіграє важливу роль у рішеннях конституційних судів, особливо в ситуаціях, коли потрібно захистити суверенні правові принципи.

Віктор Городовенко наголосив на тому, що сучасні виклики стосовно конституційної ідентичності, як-от: основні цінності, конституційні традиції, правові особливості вирізняють конституційний суд окремої країни з-поміж інших судових інституцій. Ці принципи охоплюють засадничі права людини, систему поділу влади, принципи суверенітету і верховенства права, особливості державного устрою та відносини з міжнародним правом.

На противагу цій справі доповідач навів приклад останньої практики Суду Європейського союзу (Curia), зокрема справи Energotehnica, яка має ширші наслідки для конституційного права та національних конституційних принципів, як корпоративні та індивідуальні обовʼязки узгоджуються з конституційними принципами правосуддя, справедливості та юридичної визначеності.

Участь у заході також узяла заступниця керівника правового Департаменту – керівниця Управління порівняльно-правового аналізу Оксана Житник.

Фото: ccu.gov.ua

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