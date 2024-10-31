OpenAI випустила власну пошукову систему SearchGPT

SearchGPT надає не лише згенеровані відповіді, але й посилання на оригінальні матеріали, дозволяючи швидко перейти до першоджерел.

OpenAI презентувала власну пошукову систему SearchGPT, яка використовує алгоритми штучного інтелекту для аналізу та надання точної інформації з перевірених джерел.

На відміну від ChatGPT, SearchGPT надає не лише згенеровані відповіді, а й посилання на оригінальні матеріали, дозволяючи швидко перейти до першоджерел. Тестова версія доступна для обмеженої кількості користувачів, але OpenAI планує впровадити його функції у ChatGPT у майбутньому.

Нову пошукову систему розглядають як прямого конкурента Google, який також активно впроваджує ШІ-технології для утримання аудиторії.

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