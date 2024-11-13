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Объем мирового рынка искусственного интеллекта к 2034 году увеличится в 5 раз — прогноз

21:43, 13 ноября 2024
Рынок искусственного интеллекта переживает беспрецедентный рост, обусловленный быстрым развитием технологий.
Объем мирового рынка искусственного интеллекта к 2034 году увеличится в 5 раз — прогноз
Фото: Getty Images
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Объем мирового рынка искусственного интеллекта увеличится с 757,58 млрд долларов США в 2025 году до приблизительно 3 680,47 млрд долларов США к 2034 году. Такой прогноз сделали в Precedence Research.

Отмечается, что рынок искусственного интеллекта переживает беспрецедентный рост, обусловленный быстрым развитием технологий, повышением доступности данных и растущим спросом на автоматизацию в различных отраслях. Поскольку компании осознают преобразующий потенциал ИИ для повышения эффективности, снижения эксплуатационных расходов и улучшения клиентского опыта, инвестиции в технологии ИИ резко возросли.

Ключевые моменты рынка искусственного интеллекта:

  • Наибольшая доля рынка в 2023 году пришлась на Северную Америку — 36,90%.
  • Ожидается, что среднегодовой темп роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе в период с 2024 по 2034 год составит двузначное значение и составит 19,8%.
  • С точки зрения технологий, сегмент глубокого обучения занял самую большую долю рынка — 36,9% в 2023 году.
  • По решениям сегмент услуг зафиксировал наибольшую долю рынка — 39,4% в 2023 году.
  • По конечным пользователям сегмент BFSI занимал основную долю рынка в 17,1% в 2023 году.

Объем рынка искусственного интеллекта в США в 2024 году составил 146,09 млрд долларов США, в 2025 году он вырастет до 173,56 млрд долларов США и, как ожидается, к 2034 году достигнет около 851,46 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 19,3% в период с 2024 по 2034 год.

Добавим, Южная Корея открывает национальный центр ИИ, чтобы стать лидером в этой отрасли.

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США искусственный интеллект

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