В США суд оштрафовал адвоката на 2000 долларов за ошибки из-за использования ИИ

Адвокат подав в суд материалы, которые содержали несуществующие дела и цитаты.

Фото: licdn.com

Федеральный судья Техаса наложил санкции на адвоката Брэндона Монка за подачу в суд документов, содержащих несуществующие дела и цитаты, сгенерированные искусственным интеллектом, пишет Reuters.

Адвоката оштрафовали на 2000 долларов и обязали посетить курс по генеративному ИИ в юридической сфере.

Монк извинился за то, что, по его словам, было непреднамеренной ошибкой, возникшей из-за использования инструмента правового исследования ИИ. Он также сказал, что цитаты по некоторой информации были «размещены ненадлежащим образом».

Во время судебного заседания судья обвинил Монка в неспособности проверить исследование и исправить ошибки.

Ранее в США суд разрешил судьям и персоналу использовать ИИ в свое работе, но есть ряд ограничений.

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