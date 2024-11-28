США не планируют предоставлять Украине ядерное оружие — Newsweek

В Белом доме заявили, что Украина не получит ядерное оружие.

Фото: unian.net

Угрозы российского диктатора Владимира Путина привели к новой волне разговоров о ядерной войне, а также о возможности вернуть Украине ядерное вооружение, пишет Newsweek.

Издание отмечает, что в настоящее время многие политики говорят о ядерной войне, поскольку конфликт между США и их союзниками по НАТО и Россией из-за войны в Украине обостряется.

Толчком к этому стало то, что Путин недавно подписал обновленную ядерную доктрину. После этого начались слухи о том, что США могут вернуть Украине ядерное вооружение.

Но в Белом доме сообщили Newsweek: «Мы не планируем предоставлять Украине ядерное оружие».

Напомним, ранее издание Times сообщило, что Украина сможет быстро создать базовое устройство из плутония по технологии, подобной бомбе «Толстяк», сброшенной американцами на Нагасаки в 1945 году. Позже в МИД опровергли эту информацию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.