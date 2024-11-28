США не планують надавати Україні ядерну зброю — Newsweek

У Білому домі заявили, що Україна не отримає ядерну зброю.

Фото: unian.net

Погрози російського диктатора Володимира Путіна призвели до нової хвилі розмов про ядерну війну, а також про можливість повернути Україні ядерну зброю, пише Newsweek.

Видання зазначає, що наразі багато політиків говорять про ядерну війну, оскільки конфлікт між США та їхніми союзниками по НАТО і Росією через війну в Україні загострюється.

Поштовхом до цього стало і те, що Путін нещодавно підписав оновлену ядерну доктрину. Після цього почали ширитись чутки щодо того, що США можуть повернути Україні ядерне озброєння.

Але в Білому домі повідомили Newsweek: «Ми не плануємо надавати Україні ядерну зброю».

Нагадаємо, раніше видання Times повідомило, що Україна зможе швидко створити базовий пристрій з плутонію за технологією, подібною до бомби «Товстун», скинутої американцями на Нагасакі в 1945 році. Згодом У МЗС спростували цю інформацію.

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