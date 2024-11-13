Україна може створити ядерну бомбу за кілька місяців, якщо США скоротять допомогу – The Times

За інформацією The Times, Україна може розробити елементарну ядерну бомбу протягом кількох місяців, якщо США скоротить або припинить військову допомогу Києву. Видання посилається на доповідну записку, підготовлену для Міністерства оборони України.
У документі зазначається, що Україна здатна швидко створити базовий ядерний пристрій на основі плутонію, за технологією, схожою на ту, яку використали США для бомби «Товстун», скинутої на Нагасакі в 1945 році. «Створення простої атомної бомби, як це зробили США в межах Манхеттенського проєкту, не було б складним завданням і 80 років потому», йдеться у записці.
На думку західних експертів, Київ, не маючи можливості будувати великі потужності для збагачення урану, змушений був би використовувати плутоній, добутий з відпрацьованих паливних стрижнів атомних реакторів. Крім того, західні аналітики вважають, що Україні залишилося менш як рік для створення власних балістичних ракет з радіусом дії до 1000 км.
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