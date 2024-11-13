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Україна може створити ядерну бомбу за кілька місяців, якщо США скоротять допомогу – The Times

21:48, 13 листопада 2024
За даними The Times, Київ міг би швидко розробити елементарну зброю, подібну до тієї, яку скинули на Нагасакі в 1945 році, щоб зупинити Росію.
Україна може створити ядерну бомбу за кілька місяців, якщо США скоротять допомогу – The Times
Фото ілюстративне
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За інформацією The Times, Україна може розробити елементарну ядерну бомбу протягом кількох місяців, якщо США скоротить або припинить військову допомогу Києву. Видання посилається на доповідну записку, підготовлену для Міністерства оборони України.

У документі зазначається, що Україна здатна швидко створити базовий ядерний пристрій на основі плутонію, за технологією, схожою на ту, яку використали США для бомби «Товстун», скинутої на Нагасакі в 1945 році. «Створення простої атомної бомби, як це зробили США в межах Манхеттенського проєкту, не було б складним завданням і 80 років потому», йдеться у записці.

На думку західних експертів, Київ, не маючи можливості будувати великі потужності для збагачення урану, змушений був би використовувати плутоній, добутий з відпрацьованих паливних стрижнів атомних реакторів. Крім того, західні аналітики вважають, що Україні залишилося менш як рік для створення власних балістичних ракет з радіусом дії до 1000 км.

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США зброя війна

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