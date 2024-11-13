Шоста система ППО IRIS-T надійде в Україну до кінця року – Зеленський обговорив з Шольцом оборонну співпрацю

Володимир Зеленський та Олаф Шольц обговорили подальшу військову допомогу та оборонну співпрацю.

Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, повідомили в Офісі Президента. Лідери обговорили питання подальшої військової підтримки України з боку Німеччини, а також кроки для зміцнення оборонної співпраці між двома країнами.

Зеленський подякував Шольцу за вагому допомогу, зокрема за лідерство Німеччини у об’єднанні зусиль міжнародних партнерів на підтримку України. Канцлер Німеччини повідомив, що шоста система ППО IRIS-T надійде в Україну до кінця цього року. Сторони також обговорили плани щодо постачання додаткових систем протиповітряної оборони в наступному році та можливу додаткову допомогу.

Лідери зосередилися на подальших зусиллях для посилення оборонної та політичної підтримки України. Вони погодили, що формат «Рамштайн» має бути збережений, а також визначили важливість чергової зустрічі координаційної групи. Зеленський підкреслив, що Україна розраховує на підтримку Німеччини для представлення своєї позиції на майбутній зустрічі G20 у Бразилії, зокрема щодо мирного врегулювання конфлікту.

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