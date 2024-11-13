Джо Байден зустрінеться з лідером Китаю під час саміту в Перу

Очікується, що Байден та Сі Цзіньпін обговорять безпеку, штучний інтелект та підтримку Китаєм Росії.

Фото: The Washington Post

Президент США Джо Байден проведе зустріч з китайським лідером Сі Цзіньпіном у суботу, 16 листопада, під час глобального саміту в Перу, повідомляє The Washington Post. Це буде перша особиста зустріч двох президентів після саміту в Каліфорнії рік тому.

Очікується, що Байден з Сі Цзіньпін обговорить занепокоєння щодо хакерських атак з боку Китаю, загроз на адресу Тайваню, порушень прав людини та підтримки Росії у війні проти України.

Адміністрація Байдена зазначає, що на зустрічі очікується конфронтація з китайським лідером з цих питань, але також обговорення шляхів відновлення та розвитку двосторонніх відносин, зокрема у військовій сфері. Байден прагне стабілізувати відносини з Китаєм, називаючи їх «найрезультативнішими у світі», та закликає до здорової конкуренції замість конфлікту.

Під час візиту в Перу Байден також планує обговорити успішні сфери співпраці між двома країнами, такі як спільні зусилля у боротьбі з фентанілом та розвиток штучного інтелекту. Однак головною темою зустрічі стане підтримка Китаєм оборонної промисловості Росії, що викликає серйозне занепокоєння у Вашингтоні. Байден підніме питання про порушення санкцій, введених США проти Китаю, аби запобігти такій підтримці.

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