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Джон Тун стане лідером Сенату від республіканців

20:19, 13 листопада 2024
Сенатор від Південної Дакоти Джон Тун переміг у боротьбі за лідерство в Сенаті.
Джон Тун стане лідером Сенату від республіканців
Фото: ThePage.ua
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Республіканці в Сенаті обрали сенатора від Південної Дакоти Джона Туна новим лідером більшості. 63-річний Тун переміг у таємному голосуванні, яке відбулося в середу, здобувши підтримку колег і обігнавши сенаторів Ріка Скотта з Флориди та Джона Корніна з Техасу. Про це повідомляє BBC.

Тун змінить Мітча Макконнелла, лідера республіканців із найдовшим терміном служби в історії США, коли 119-й Конгрес розпочне свою роботу в січні. Тун обійматиме цю посаду щонайменше два роки.

Як лідер більшості, Тун буде головним представником Республіканської конференції в Сенаті, координуватиме законодавчі стратегії та керуватиме всіма законодавчими ініціативами в палаті.

За словами Туна, для нього «велика честь» і він «єдино підтримує порядок денний президента Трампа».

Нагадаємо, минулого тижня Республіканська партія за результатами голосування отримала більшість в Сенаті (53 крісла у республіканців, 47 – у демократів).

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США

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