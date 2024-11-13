Джон Тун станет лидером Сената от республиканцев

Сенатор от Южной Дакоты Джон Тун победил в борьбе за лидерство в Сенате.

Фото: ThePage.ua

Республиканцы в Сенате избрали сенатора от Южной Дакоты Джона Туна новым лидером большинства. 63-летний Тун победил в тайном голосовании, которое состоялось в среду, получив поддержку коллег и обогнав сенаторов Рика Скотта из Флориды и Джона Корнина из Техаса. Об этом сообщает BBC.

Недавно Республиканская партия получила большинство в Сенате (53-47), хотя и потеряла контроль над верхней палатой. Тун сменит Митча Макконнелла, лидера республиканцев с самым длинным сроком службы в истории США, когда 119-й Конгресс начнет свою работу в январе. Тун будет занимать эту должность минимум два года.

Как лидер большинства, Тун будет главным представителем Республиканской конференции в Сенате, координировать законодательные стратегии и руководить всеми законодательными инициативами в палате.

По словам Туна, для него «большая честь» и он «единственно поддерживает повестку дня президента Трампа».

Напомним, на прошлой неделе Республиканская партия по результатам голосования получила большинство в Сенате (53 кресла у республиканцев, 47 - у демократов).

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