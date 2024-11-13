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Раде рекомендуют принять законопроект о праве военных на увольнение из-за гибели неполнородных брата или сестры

20:02, 13 ноября 2024
Парламентский комитет рекомендовал принять законопроекты об увольнении военнослужащих и создании реестра.
Раде рекомендуют принять законопроект о праве военных на увольнение из-за гибели неполнородных брата или сестры
Фото: novynarnia
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Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал ряд важных законопроектов, которые будут вынесены на ближайшее пленарное заседание Верховной Рады Украины. В частности, комитет рекомендовал принять за основу законопроект №11531, который предусматривает восстановление права военнослужащих на увольнение в случае гибели или исчезновения без вести их неполнородных братьев или сестер во время действия военного положения. Этот шаг предоставит новые социальные гарантии для семей военных, улучшая их поддержку в сложных обстоятельствах.

«Сегодня на заседании комитета национальной безопасности, обороны и разведки были рассмотрены законопроекты, которые будут вынесены для принятия решений на ближайшем пленарном заседании Верховной Рады. Комитет поддержал за основу и в целом законопроект №11531 - о возможности увольнения с военной службы родных погибших неполнородных братьев и сестер», - сообщила народный депутат Ирина Фриз в комментарии «Интерфакс-Украина».

Кроме того, комитет поддержал законопроект №12066, который предусматривает создание Единого государственного реестра военнослужащих. Хотя документ получил общую поддержку, он нуждается в дальнейшей доработке. Ирина Фриз отметила, что проект нуждается в уточнениях относительно финансово-экономического обоснования и правовых аспектов хранения персональных данных.

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Верховная Рада Украины военные увольнение

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