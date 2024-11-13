Раді рекомендують ухвалити законопроект про право військових на звільнення через загибель неповнорідних брата або сестри

Парламентський комітет рекомендував ухвалити законопроекти щодо звільнення військовослужбовців та створення реєстру.

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Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав ряд важливих законопроектів, які будуть винесені на найближче пленарне засідання Верховної Ради України. Зокрема, комітет рекомендував ухвалити за основу законопроект №11531, який передбачає відновлення права військовослужбовців на звільнення в разі загибелі або зникнення безвісти їх неповнорідних братів чи сестер під час дії воєнного стану. Цей крок надасть нові соціальні гарантії для родин військових, покращуючи їх підтримку в складних обставинах.

«Сьогодні на засіданні комітету національної безпеки, оборони та розвідки були розглянуті законопроекти, які будуть винесені для прийняття рішень на найближчому пленарному засіданні Верховної Ради. Комітет підтримав за основу і в цілому законопроект №11531 - про можливість звільнення з військової служби рідних загиблих неповнорідних братів і сестер», - повідомила народний депутат Ірина Фріз в коментарі «Інтерфакс-Україна».

Крім того, комітет підтримав законопроект №12066, який передбачає створення Єдиного державного реєстру військовослужбовців. Хоча документ отримав загальну підтримку, він потребує подальшої доопрацювання. Ірина Фріз зауважила, що проект потребує уточнень щодо фінансово-економічного обґрунтування та правових аспектів зберігання персональних даних.

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