Працюючим прокурорам можуть припинити виплату пенсій за вислугу років і пенсії по інвалідності

Хоча практика отримання одночасно і зарплати, і пенсії є не лише у прокурорів, позбавити пенсії за вислугу років пропонується саме працюючих прокурорів.

У працюючих прокурорів можуть забрати право на пенсію за вислугу років. Відповідний законопроект 12149-1 зареєстрував народний депутат від «Слуги народу», заступник голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Максим Павлюк.

Так, він пропонує виключити з закону про прокуратуру норму, яка дає можливість призначення пенсії по інвалідності прокурору на умовах, передбачених статтею 86 Закону «Про прокуратуру», тобто у розмірі 60% від заробітної плати за наявності стажу роботи в органах прокуратури не менше 10 років.

Також депутат пропонує передбачити, що тимчасово, у період дії воєнного стану та протягом 3 місяців з дня його припинення або скасування, пенсія за вислугу років або по інвалідності, призначена відповідно до цього Закону або Закону «Про прокуратуру» від 5 листопада 1991 року №1789-XII, у тому числі в обчисленому відповідно до Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» розмірі, працюючим прокурорам не виплачується. Після звільнення з посади виплата пенсії поновлюється.

Як зазначає автор, положеннями статті 86 Закону «Про прокуратуру» встановлено умови призначення пенсії прокурорам за вислугу років. Так, на сьогодні, прокурори мають право на пенсійне забезпечення за вислугу років незалежно від віку за наявності на день звернення вислуги років не менше 25 років, у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів не менше 15 років.

Призначивши пенсію за вислугу років, прокурор не позбавлений права продовжувати роботу на посаді, і відповідно отримувати заробітну плату та пенсію одночасно, що створює додаткове навантаження на державний бюджет.

Втім, слід зазначити, що практика паралельного отримання окладу і пенсії є і у суддів, і членів Вищої ради правосуддя. Наприклад, згідно з декларацією за 2023 рік голова Вищої ради правосуддя Григорій Усик отримав як зарплату члена ВРП (4 410 378 грн), так і пенсію 251 160 грн. Таким чином, у середньому щомісячна пенсія голови ВРП становила 20 936 грн додатково до 367 531 грн щомісячної зарплати у Раді правосуддя.

Нагадаємо, що з урахуванням замороженого прожиткового мінімуму в 1600 грн для розрахунку окладів прокурорів місцевих прокуратур, «голий» оклад прокурора цього рівня складає 40 тисяч грн.

Цей законопроект є альтернативним до законопроекту 12149, який зареєструвала широка група народних депутатів, серед яких Інна Совсун, Мар’яна Безугла, Галина Третьякова, Наталія Піпа та інші.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», вони пропонують з закону про прокуратуру виключити норму, яка передбачає, що прокурорам, визнаним особами з інвалідністю I або II групи, призначається пенсія по інвалідності за наявності стажу роботи в органах прокуратури не менше 10 років.

Крім того, Кабміну доручається ініціювати проведення повторного розгляду питання щодо встановлення інвалідності та призначення пенсії по інвалідності прокурорам, яким здійснювалися виплати такої пенсії на підставі ч. 9 статті 86 Закону «Про прокуратуру» протягом останніх 5 років.

Як вказують ці депутати, за даними Пенсійного фонду станом на 1 жовтня 2024 року в Україні зареєстровано всього 10 342 593 пенсіонерів, середній розмір пенсії – 5851,86 гривень. З них 1 559 748 осіб (15%) отримують пенсію по інвалідності, середній розмір якої складає – 4892,57 грн.

Проте розмір щомісячної пенсії по інвалідності деяких працівників прокуратур на сьогодні складає 60 000 грн і більше.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 25 жовтня у Офісі Генпрокурора повідомили, що Рада прокурорів підтримала внесення змін до Закону «Про прокуратуру», які покликані унеможливити для прокурорів отримання пенсій одночасно із заробітною платою.

Згідно з цими пропозиціями, виплата пенсії за вислугу років прокурорам буде здійснюватися лише після їх звільнення з роботи. Тобто за принципом: або зарплата, або пенсія. Відповідні напрацювання будуть передані суб’єкту законодавчої ініціативи.

Автор: Наталя Мамченко

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