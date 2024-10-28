Депутати пропонують скасувати право прокурорів з інвалідністю І та ІІ груп на отримання пенсії по інвалідності

Також депутати пропонують встановити умови повернення сум пенсій, виплачених надміру внаслідок зловживань.

З закону про прокуратуру пропонують виключити норму, яка передбачає, що прокурорам, визнаним особами з інвалідністю I або II групи, призначається пенсія по інвалідності за наявності стажу роботи в органах прокуратури не менше 10 років. Відповідний законопроект 12149 щодо окремих питань пенсійного забезпечення працівників прокуратури зареєструвала широка група народних депутатів, серед яких Інна Совсун, Мар’яна Безугла, Галина Третьякова, Наталія Піпа та інші.

Також депутати пропонують встановити умови повернення сум пенсій, виплачених надміру внаслідок зловживань.

Крім того, Кабміну доручається ініціювати проведення повторного розгляду питання щодо встановлення інвалідності та призначення пенсії по інвалідності прокурорам, яким здійснювалися виплати такої пенсії на підставі ч. 9 статті 86 Закону «Про прокуратуру» протягом останніх 5 років.

Як вказують автори, одним із видів пенсій, визначених на законодавчому рівні є пенсія по інвалідності, умови призначення та розміри якої у більшості випадків визначаються Законом №1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Зокрема, пенсії по інвалідності із солідарної системи призначаються людям з інвалідністю за наявності страхового стажу від 1 до 15 років, а розмір такої пенсії обчислюється залежно від групи інвалідності у відсотках розміру пенсії за віком: 100 % пенсії за віком – особам з інвалідністю I групи; 90 % пенсії за віком – особам з інвалідністю II групи; 50 % пенсії за віком – особам з інвалідністю III групи. Проте умови призначення та розміри пенсій по інвалідності для військовослужбовців, а також постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи і працівників прокуратури регулюються окремими законами, що носять спеціальний характер.

Відповідно до ч. 9 ст. 86 Закону «Про прокуратуру» прокурорам, визнаним інвалідами I або II групи, за наявності стажу роботи в органах прокуратури не менше 10 років призначається пенсія по інвалідності в розмірі 60% суми їхньої місячної заробітної плати.

До вислуги років, що дає право на пенсію згідно з цією статтею, зараховується, зокрема, час роботи на прокурорських посадах, зазначених у ст. 15 цього Закону, стажистами, на посадах помічників і старших помічників прокурорів.

За даними Пенсійного фонду станом на 1 жовтня 2024 року в Україні зареєстровано всього 10 342 593 пенсіонерів, середній розмір пенсії – 5851,86 гривень. З них 1 559 748 осіб (15%) отримують пенсію по інвалідності, середній розмір якої складає – 4892,57 грн.

Проте розмір щомісячної пенсії по інвалідності деяких працівників прокуратур на сьогодні складає 60 000 грн і більше.

Отже, законопроектом передбачено виключення ч. 9 статті 86, яка установлює право прокурорів, визнаних особами з інвалідністю I або II групи, на отримання пенсії по інвалідності в розмірі 60% від суми їхньої місячної заробітної плати за умови наявності стажу роботи в органах прокуратури не менше 10 років.

А також ч. 1 статті 50 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пропонується викласти в новій редакції, уточнивши умови повернення сум пенсій, виплачених надміру внаслідок зловживань.

Зокрема пропонується встановити, що суми пенсій, виплачені надміру внаслідок зловживань, у тому числі подання пенсіонером або особою, що звертається за призначенням пенсії документів, які містять ознаки підробки та стали підставою для призначення та виплати пенсії, незалежно від результатів розслідування або наявності обвинувального вироку суду щодо такої особи або осіб, причетних до підроблення таких документів, або виплачені надміру внаслідок необґрунтованого прийняття уповноваженими особами рішень, що дають підстави для встановлення інвалідності чи незаконній видачі документів про інвалідність, або внаслідок подання страхувальником недостовірних даних, можуть бути повернуті пенсіонером добровільно або стягуються на підставі рішень територіальних органів Пенсійного фонду чи в судовому порядку.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 25 жовтня у Офісі Генпрокурора повідомили, що Рада прокурорів підтримала внесення змін до Закону «Про прокуратуру», які покликані унеможливити для прокурорів отримання пенсій одночасно із заробітною платою.

Згідно з цими пропозиціями, виплата пенсії за вислугу років прокурорам буде здійснюватися лише після їх звільнення з роботи. Тобто за принципом: або зарплата, або пенсія. Відповідні напрацювання будуть передані суб’єкту законодавчої ініціативи.

Слід зазначити, що раніше непрофільним законом 3886-ІХ про «декриміналізацію» дрібних крадіжок Верховна Рада внесла зміни у пенсійні гарантії працівників ДБР (законопроект 11068).

Зокрема були внесені зміни до законів в частині надання особам начальницького і рядового складу Державного бюро розслідувань права на пенсійне забезпечення за нормами Закону «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», надання зазначеним особам права на призначення дострокової пенсії за віком.

Автор: Наталя Мамченко

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