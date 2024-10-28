Депутаты предлагают отменить право прокуроров с инвалидностью I и II групп на получение пенсии по инвалидности

Также депутаты предлагают установить условия возврата сумм пенсий, выплаченных излишне вследствие злоупотреблений.

Из закона о прокуратуре предлагают исключить норму, предусматривающую, что прокурорам, признанным лицами с инвалидностью I или II группы, назначается пенсия по инвалидности при наличии стажа работы в органах прокуратуры не менее 10 лет. Соответствующий законопроект 12149 по отдельным вопросам пенсионного обеспечения работников прокуратуры зарегистрировала широкая группа народных депутатов, среди которых Инна Совсун, Марьяна Безуглая, Галина Третьякова, Наталья Пипа и другие.

Также депутаты предлагают установить условия возврата сумм пенсий, выплаченных излишне вследствие злоупотреблений.

Кроме того, Кабмину поручается инициировать проведение повторного рассмотрения вопроса об установлении инвалидности и назначении пенсии по инвалидности прокурорам, которым производились выплаты такой пенсии на основании ч. 9 статьи 86 Закона «О прокуратуре» в течение последних 5 лет.

Как указывают авторы, одним из видов пенсий, определенных на законодательном уровне, является пенсия по инвалидности, условия назначения и размеры которой в большинстве случаев определяются Законом №1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

В частности, пенсии по инвалидности из солидарной системы назначаются людям с инвалидностью при страховом стаже от 1 до 15 лет, а размер такой пенсии исчисляется в зависимости от группы инвалидности в процентах размера пенсии по возрасту: 100 % пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью I группы; 90% пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью II группы; 50% пенсии по возрасту – лицам с инвалидностью III группы. Однако условия назначения и размеры пенсий по инвалидности для военнослужащих, а также пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы и работников прокуратуры регулируются отдельными законами, носящими специальный характер.

Согласно ч. 9 ст. 86 Закона «О прокуратуре» прокурорам, признанным инвалидами I или II группы, при наличии стажа работы в органах прокуратуры не менее 10 лет назначается пенсия по инвалидности в размере 60% суммы их месячной заработной платы.

К выслуге лет, дающей право на пенсию согласно этой статье, относится, в частности, время работы на прокурорских должностях, указанных в ст. 15 настоящего Закона, стажерами, в должностях помощников и старших помощников прокуроров.

По данным Пенсионного фонда на 1 октября 2024 года в Украине зарегистрировано всего 10 342 593 пенсионеров, средний размер пенсии – 5851,86 гривен. Из них 1559748 человек (15%) получают пенсию по инвалидности, средний размер которой составляет - 4892,57 грн.

Однако размер ежемесячной пенсии по инвалидности некоторых работников прокуратур на сегодняшний день составляет 60 000 грн и более.

Следовательно, законопроектом предусмотрено исключение ч. 9 статьи 86, устанавливающей право прокуроров, признанных лицами с инвалидностью I или II группы, на получение пенсии по инвалидности в размере 60% от суммы их месячной заработной платы при наличии стажа работы в органах прокуратуры не менее 10 лет.

А также ч. 1 статьи 50 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» предлагается изложить в новой редакции, уточнив условия возврата сумм пенсий, выплаченных излишне вследствие злоупотреблений.

В частности, предлагается установить, что суммы пенсий, выплаченные излишне вследствие злоупотреблений, в том числе представление пенсионером или лицом, обращающимся за назначением пенсии документов, содержащих признаки подделки и послужившие основанием для назначения и выплаты пенсии, независимо от результатов расследования или наличия обвинительного приговора суда в отношении такого лица или лиц, причастных к подлогу таких документов, или выплаченные излишне вследствие необоснованного принятия уполномоченными лицами решений, которые дают основания для установления инвалидности или незаконной выдачи документов об инвалидности, или в результате представления страхователем недостоверных данных, могут быть возвращены пенсионером добровольно или взимаются на основании решений территориальных органов Пенсионного фонда или в судебном порядке.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 25 октября в Офисе Генпрокурора сообщили, что Совет прокуроров поддержал внесение изменений в Закон «О прокуратуре», которые призваны сделать невозможным для прокуроров получение пенсий одновременно с заработной платой.

Согласно этим предложениям, выплата пенсии за выслугу лет прокурорам будет производиться только после их увольнения с работы. То есть по принципу: либо зарплата, либо пенсия. Соответствующие наработки будут переданы субъекту законодательной инициативы.

Следует отметить, что ранее непрофильным законом 3886-IX о «декриминализации» мелких краж Верховная Рада внесла изменения в пенсионные гарантии работников ГБР (законопроект 11068).

В частности, были внесены изменения в законы в части предоставления лицам начальствующего и рядового состава Государственного бюро расследований права на пенсионное обеспечение по нормам Закона «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц», предоставления указанным лицам права на назначение досрочной пенсии по возрасту.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.