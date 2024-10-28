В Финляндии хотят запретить ученикам пользоваться телефонами на уроках

Ученики не смогут использовать мобильные телефоны на уроках без разрешения учителя.

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В Финляндии планируют внести изменения в законодательство, которые запретят ученикам использовать мобильные телефоны во время уроков без разрешения учителя. Об этом сообщает издание Helsingin Sanomat.

Проект изменений предусматривает, что ученики не будут иметь права пользоваться своими мобильными телефонами на уроках, за исключением случаев, когда это разрешено учителем. Новые правила также определят, что ученик может использовать телефон или другое электронное устройство только в учебных целях или с разрешения учителя или директора в случае необходимости, связанной со здоровьем.

Согласно новым изменениям, учителя будут иметь право отбирать у учеников средства, которые мешают учебному процессу, в частности мобильные телефоны. Школы должны будут разработать четкие правила по использованию и хранению телефонов во время учебного дня.

Поправки направлены на усиление полномочий школ и учителей в случаях, когда ученики отвлекаются от учебы или мешают ее ведению. На практике некоторые школы уже изымают смартфоны у учеников во время уроков, однако пока это происходит на добровольной основе - ученики оставляют свои телефоны в отдельных коробках.

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