Практика судов
  1. В мире

В Финляндии хотят запретить ученикам пользоваться телефонами на уроках

21:04, 28 октября 2024
Ученики не смогут использовать мобильные телефоны на уроках без разрешения учителя.
В Финляндии хотят запретить ученикам пользоваться телефонами на уроках
Источник фото: АСС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Финляндии планируют внести изменения в законодательство, которые запретят ученикам использовать мобильные телефоны во время уроков без разрешения учителя. Об этом сообщает издание Helsingin Sanomat.

Проект изменений предусматривает, что ученики не будут иметь права пользоваться своими мобильными телефонами на уроках, за исключением случаев, когда это разрешено учителем. Новые правила также определят, что ученик может использовать телефон или другое электронное устройство только в учебных целях или с разрешения учителя или директора в случае необходимости, связанной со здоровьем.

Согласно новым изменениям, учителя будут иметь право отбирать у учеников средства, которые мешают учебному процессу, в частности мобильные телефоны. Школы должны будут разработать четкие правила по использованию и хранению телефонов во время учебного дня.

Поправки направлены на усиление полномочий школ и учителей в случаях, когда ученики отвлекаются от учебы или мешают ее ведению. На практике некоторые школы уже изымают смартфоны у учеников во время уроков, однако пока это происходит на добровольной основе - ученики оставляют свои телефоны в отдельных коробках.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

дети Финляндия школа

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Бюджетный комитет одобрил к первому чтению проект бюджета на 2025 год

Рассмотрение проекта Государственного бюджета на 2025 год планируется в первом чтении на текущую неделю.

Бюджетный комитет поддержал увеличение прокурорам в 2025 году прожиточного минимума для расчета окладов с 1600 грн до 2102 грн

Долгое время для расчета окладов прокуроров использовали прожиточный минимум в 1600 грн, а теперь его увеличат до 2102 грн и соответственно на 3,56 млрд грн возрастут расходы на финансирование прокуратуры.

«Закон непредсказуемых последствий»: Главное юридическое управление парламента перечислило риски законопроекта об отмене Хозяйственного кодекса

По результатам юридической экспертизы указываем на несоответствие его положений Конституции Украины, не согласование с законами и не учет в положениях законопроекта юридических позиций КСУ – указывает ГЮУ ВР.

Дело судей Апелляционной палаты ВАКС поставили на паузу – в Совете правосудия решили подождать еще

В рассмотрении дисциплинарного дела судей Апелляционной палаты ВАКС вновь объявлен перерыв.

Минфин работает над изменением механизма зачисления налога на доходы физлиц, но есть проблемы с данными о численности населения

Проблемой является отсутствие актуальных данных о численности населения в общинах, что является определяющим для любой модели зачисления НДФЛ.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Надія Гончар
    Надія Гончар
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Олександр Ковальчук
    Олександр Ковальчук
    суддя Вінницького апеляційного суду