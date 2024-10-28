Минобороны разрешило использование дробовика Safari HG-105M для уничтожения вражеских дронов

Минобороны допустило к использованию дробовик Safari HG-105M в Силах обороны.

Источник фото: Минобороны

Минобороны Украины разрешило использовать полуавтоматический дробовик Safari HG-105M в подразделениях Сил обороны. Это оружие может применяться во время боя в ограниченном пространстве, а также служить эффективным средством для уничтожения вражеских FPV-дронов с помощью охотничьих патронов со шротом. Об этом сообщили в ведомстве.

Safari HG-105M оснащен газопоршневым механизмом, имеет съемный магазин и выполнен по технологии булпап, что позволяет сохранять стандартную длину ствола при меньшей общей длине оружия. Эта компоновка сдвигает центр тяжести к центру оружия, снижая нагрузку на стрелка при длительном использовании.

Дробовик поддерживает патроны 12 калибра, а вместимость магазинов составляет 5 или 10 патронов. Вес Safari HG-105M немного превышает 4 кг.

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