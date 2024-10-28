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Міноборони дозволило використання дробовика Safari HG-105M для знищення ворожих дронів

21:13, 28 жовтня 2024
Міноборони допустило до використання дробовик Safari HG-105M у Силах оборони.
Міноборони дозволило використання дробовика Safari HG-105M для знищення ворожих дронів
Джерело фото: Міноборони
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Міноборони України дозволило використовувати напівавтоматичний дробовик Safari HG-105M у підрозділах Сил оборони. Ця зброя може застосовуватися під час бою в обмеженому просторі, а також слугувати ефективним засобом для знищення ворожих FPV-дронів за допомогою мисливських набоїв зі шротом. Про це повідомили у відомстві.

Safari HG-105M оснащений газопоршневим механізмом, має знімний магазин і виконаний за технологією булпап, що дозволяє зберігати стандартну довжину ствола при меншій загальній довжині зброї. Це компонування зрушує центр ваги до центру зброї, знижуючи навантаження на стрільця при тривалому використанні.

Дробовик підтримує патрони 12 калібру, а місткість магазинів складає 5 або 10 набоїв. Вага Safari HG-105M трохи перевищує 4 кг.

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зброя Міноборони

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