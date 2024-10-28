У Львові таксі Bolt та Uklon працюватимуть під час комендантської години

У Львові запустять пілотний проєкт – таксі Bolt та Uklon запрацюють вночі під час комендантської години.

Джерело фото: MC.today

У Львові незабаром стартує пілотний проєкт, який дозволить викликати таксі через сервіси Bolt та Uklon під час комендантської години. Про це повідомив керівник апарату Львівської ОВА Тарас Грень під час брифінгу.

За його словами, для пересування містом уночі водії повинні мати перепустки, які можна отримати в комендатурі, а також оновлені військово-облікові документи. Пасажири ж не потребуватимуть перепусток, оскільки таксі в основному використовують для доїзду до або з залізничного вокзалу, а також у разі крайньої необхідності.

Грень зазначив, що під час комендантської години у Львові не виникало конфліктів з мешканцями, які були на вулиці з важливих причин, таких як прибуття або відправлення потягів. Після завершення усіх процедур з комендатурою, проект легального виклику таксі запрацює до кінця тижня.

Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко повідомив, що під час комендантської години, з 12:00 до 5:00, до міста прибуває близько 20-30 потягів, і це створює потребу в безпечному та прозорому перевезенні людей за адекватними цінами.

«У проміжок із 12 години ночі до 5 ранку, під час комендантської години, до Львова прибуває близько 20-30 потягів. Це фактично та кількість людей, що потенційно потребує того чи іншого пересування в нічний час, за умови дотримання всіх норм. Аби це пересування було безпечним і за адекватними цінами, а також, аби воно було прозорим, у співпраці з компаніями Bolt та Uklon цього тижня ми запустимо цей сервіс», – повідомив Москаленко.

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