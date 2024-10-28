Скільки людей отримали кешбек на суму від 1000 грн – у Мінекономіки оприлюднили цифри

5 учасників отримали максимальний кешбек у розмірі 3 000 грн.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», українцям здійснили перші виплати за програмою «Національний кешбек» за придбання вітчизняних товарів у вересні.

За інформацією Мінекономіки, 646 378 громадян отримали 37,2 млн грн. Усього 97 людей отримали кешбек на суму від 1 000 до 3 000 гривень: з них 77 громадян — понад 1 000 грн, 15 — понад 2 000 грн та 5 — максимальний кешбек у розмірі 3 000 грн.

Найбільше покупок з кешбеком у вересні українці зробили у великих торговельних мережах-учасниках програми — «АТБ», «Сільпо», «Фора», «Аврора», Novus, Varus, «Велмарт» та «ТРАШ!».

Кошти кешбеку не оподатковуватимуться.

Як писала «Судово-юридична газета», в Україні запустили Національний кешбек з 2 вересня – громадяни отримуватимуть 10% компенсацію за купівлю товарів «Зроблено в Україні».

Перша віцепрем’єр-міністерка України – Міністерка економіки України Юлія Свириденко під час виступу на бізнес-форумі «Зроблено в Україні» повідомила, що 11 жовтня після етапу бета-тестування офіційно стартувала програма підтримки громадян «Національний кешбек».

Щоб взяти участь у національному кешбеці, потрібно виконати декілька кроків.

Дія 1. Подача заявки:

Це можна зробити через сайт чи застосунок банку або його відділення.

Дія 2. Картки:

Визначте картки, з яких будуть здійснюватись оплати за товари, і дайте згоду на передачу даних про транзакції при купівлі товарів з вибраних карток;

Дія 3. Доєднайтесь до програми:

Оновіть застосунок Дія, оберіть послугу Національний кешбек і доєднайте картку для виплат кешбеку до програми «Національний кешбек».

Дія 4. Йдете до магазину, купуєте товар, отримуєте кешбек 10%.

Нагадаємо також, що Президент України Володимир Зеленський анонсував виплати українцям з 1 грудня по 1 тисячі гривень.

«Я доручив Уряду запровадити з 1 грудня нову програму, яка буде відчутною для кожної сім’ї в Україні. Є-підтримка для всіх наших людей – дорослі, діти, кожна сім’я в Україні. Тисяча гривень на людину – на родину це вийде по кілька тисяч гривень», – заявив Президент.

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