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Українцям виплатили перші 37,2 млн грн кешбеку за придбання вітчизняних товарів

15:02, 28 жовтня 2024
646 378 громадян отримали 37,2 млн грн за вересень.
Українцям виплатили перші 37,2 млн грн кешбеку за придбання вітчизняних товарів
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Українцям здійснили перші виплати за програмою «Національний кешбек» за придбання вітчизняних товарів у вересні. Як повідомили у Мінекономіки, 646 378 громадян отримали 37,2 млн грн.

Як нагадала Перша віцепрем’єр-міністерка України – Міністерка економіки України Юлія Свириденко, цю виплату від держави громадяни можуть спрямувати, зокрема, на оплату комунальних послуг.

За інформацію Мінекономіки, найбільше покупок з кешбеком у вересні українці зробили у великих торговельних мережах-учасниках програми — «АТБ», «Сільпо», «Фора», «Аврора», Novus, Varus, «Велмарт» та «ТРАШ!». Усього 97 людей отримали кешбек на суму від  1 000 до 3 000 гривень: з них 77 громадян — понад 1 000 грн, 15 — понад 2 000 грн та 5 — максимальний кешбек у розмірі 3 000 грн.

Станом на 28 жовтня, до програми долучилося 2,4 млн українців, які оформили 2,6 млн карток. Понад 1,5 млн користувачів активували у Дії картки для виплат. На сьогодні загальна сума нарахованого кешбеку за жовтень — 104,6 млн гривень, що майже у 3 рази перевищує нарахування за вересень.

«Національний кешбек» від держави доступний вже на 295 тисяч українських товарів від 1469 місцевих виробників.

Кошти кешбеку не оподатковуватимуться. Для державних службовців та інших осіб, які подають фінансові декларації, НАЗК надало відповідні роз’яснення, зауважують у Мінекономіки.

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