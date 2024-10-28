Украинцам выплатили первые 37,2 млн грн кэшбека за приобретение отечественных товаров

646 378 граждан получили 37,2 млн грн за сентябрь.

Украинцам осуществили первые выплаты по программе «Национальный кэшбек» за приобретение отечественных товаров в сентябре. Как сообщили в Минэкономики, 646 378 граждан получили 37,2 млн грн.

Как напомнила Первая вице-премьер-министр Украины – Министр экономики Украины Юлия Свириденко, эту выплату от государства граждане могут направить, в частности, на оплату коммунальных услуг.

По информации Минэкономики, больше всего покупок с кэшбеком в сентябре украинцы совершили в крупных торговых сетях-участниках программы – «АТБ», «Сильпо», «Фора», «Аврора», Novus, Varus, «Велмарт» и «ТРАШ!».

Всего 97 человек получили кэшбек на сумму от 1 000 до 3 000 гривен: из них 77 граждан – более 1 000 грн, 15 – свыше 2 000 грн и 5 – максимальный кэшбек в размере 3 000 грн.

По состоянию на 28 октября, в программу присоединилось 2,4 млн украинцев, которые оформили 2,6 млн карт. Более 1,5 млн пользователей активировали в Дії карты для выплат. На сегодняшний день общая сумма начисленного кэшбека за октябрь — 104,6 млн гривен, что почти в 3 раза превышает начисление за сентябрь.

«Национальный кэшбек» от государства доступен уже на 295 тысяч украинских товаров от 1469 местных производителей.

Средства кэшбека не будут облагаться налогом. Для государственных служащих и других лиц, подающих финансовые декларации, НАПК предоставило соответствующие разъяснения, отмечают в Минэкономики.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.