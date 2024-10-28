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Украинцам выплатили первые 37,2 млн грн кэшбека за приобретение отечественных товаров

15:02, 28 октября 2024
646 378 граждан получили 37,2 млн грн за сентябрь.
Украинцам выплатили первые 37,2 млн грн кэшбека за приобретение отечественных товаров
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Украинцам осуществили первые выплаты по программе «Национальный кэшбек» за приобретение отечественных товаров в сентябре. Как сообщили в Минэкономики, 646 378 граждан получили 37,2 млн грн.

Как напомнила Первая вице-премьер-министр Украины – Министр экономики Украины Юлия Свириденко, эту выплату от государства граждане могут направить, в частности, на оплату коммунальных услуг.

По информации Минэкономики, больше всего покупок с кэшбеком в сентябре украинцы совершили в крупных торговых сетях-участниках программы – «АТБ», «Сильпо», «Фора», «Аврора», Novus, Varus, «Велмарт» и «ТРАШ!».

Всего 97 человек получили кэшбек на сумму от 1 000 до 3 000 гривен: из них 77 граждан – более 1 000 грн, 15 – свыше 2 000 грн и 5 – максимальный кэшбек в размере 3 000 грн.

По состоянию на 28 октября, в программу присоединилось 2,4 млн украинцев, которые оформили 2,6 млн карт. Более 1,5 млн пользователей активировали в Дії карты для выплат. На сегодняшний день общая сумма начисленного кэшбека за октябрь — 104,6 млн гривен, что почти в 3 раза превышает начисление за сентябрь.

«Национальный кэшбек» от государства доступен уже на 295 тысяч украинских товаров от 1469 местных производителей.

Средства кэшбека не будут облагаться налогом. Для государственных служащих и других лиц, подающих финансовые декларации, НАПК предоставило соответствующие разъяснения, отмечают в Минэкономики.

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