На Печерске 22-летний нетрезвый водитель BMW влетел в автомобиль, остановившийся для разворота

Нетрезвый водитель BMW въехал в Nissan, пассажира которого госпитализировали с тяжелыми травмами.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

В Печерском районе Киева нетрезвый водитель BMW спровоцировал ДТП, въехав в автомобиль, остановившийся для разворота 22-летнему водителю сообщено о подозрении в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, что привело к тяжелым травмам у потерпевшего (ч. 2 ст. 286-1 УК Украины) Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, 26 октября около 23:00 водитель BMW M340i на ул. Леси Украинки столкнулся с автомобилем Nissan Maxima, который остановился для разрешенного разворота В результате аварии 47-летнего пассажира Nissan с многочисленными травмами госпитализировали.

Водителя BMW задержали на месте ДТП Ему вручено подозрение и ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет и лишение права управлять транспортом на пять-восемь лет.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

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