Станут ли началом масштабных блэкаутов отключения света на Сумщине и Полтавщине – ответили в Укрэнерго

Укрэнерго ввело графики отключений в двух областях из-за атак на энергообъекты.

Источник фото: УНИАН

Графики отключений электричества, введенные 28 октября в некоторых районах Сумской и Полтавской областей по указанию НЭК «Укрэнерго», не являются началом массовых отключений по всей Украине. Об этом сообщает hromadske со ссылкой на «Укрэнерго».

В компании отметили, что отключения произошли из-за обстрелов российскими военными энергообъектов на Сумщине, что повлияло также на Полтавскую область. Графики отключений будут действовать только на период восстановления поврежденных объектов.

В ночь на 28 октября россияне атаковали энергетическую инфраструктуру в нескольких областях. Из-за этого утром «Укрэнерго» вынужденно ввело аварийные отключения в отдельных районах Сумской и Полтавской областей.

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